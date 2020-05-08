РИАМО - 8 мая. С начала текущего месяца на севере Московской области уже выпало более 70% от месячной нормы осадков, дожди по территории региона распределились неравномерно, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На севере Подмосковья за первую неделю месяца выпало более 40 миллиметров осадков, что составляет более 70% от месячной нормы. На востоке майских дождей была мало, в Черустях выпало только 5,4 миллиметра или 11% от нормы», - говорится в сообщении.

Распределение осадков по региону также сказалось и на степени пожарной опасности. Например, на западе и севере Подмосковья она отсутствует, а на востоке находиться в средней степени.

«Желтый» уровень опасности из‑за сильного ветра и грозы действует в Московской области до 8 мая.