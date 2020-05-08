РИАМО - 8 мая. За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 155 человек, всего с начала пандемии выздоровели 813 пациентов, сообщает оперштаб Подмосковья по коронавирусу.

В Московской области за минувшие сутки было выявлено 918 новых случаев Covid-19. С начала пандемии зарегистрировано 18350 случаев.

В рамках борьбы с пандемией в Подмосковье ввели ряд ограничительных мер: режим самоизоляции для жителей, пропуска для проезда на общественном и личном транспорте, временное закрытие некоторых учреждений и организаций, дистанционное обучение школьников и студентов.

Кроме того, с 12 мая в общественных местах все жители Подмосковья будут обязаны носить маски.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая