РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 мая. Волонтеры подмосковного Красногорска возложили цветы и зажгли лампады возле мемориалов в округе, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне молодежь Красногорска совершила автопробег памяти. Участники волонтерского движения возложили цветы к мемориалам округа и зажгли лампады», - говорится в сообщении.

Активисты посетили мемориал погибшим Заводчанам на улице Речной, памятник жителям села Павшино, ушедшим на фронт в 1941-1945 годах; мемориальный комплекс Павшинского военного городка, памятник воинам-штрафникам на улице Заводской, памятник работникам базы, отдавшим жизнь в боях за Родину в Ильинском тупике; обелиск односельчанам, погибшим в годы войны в деревне Гольево; обелиск в поселке Архангельское; памятники в деревнях Захарково, Поздняково, Бузланово, Воронки, селах Ильинское, Петрово-Дальнее, Дмитровское.

Также волонтеры посетили стелу памяти учителей и выпускников Красногорской средней школы №1, мемориальный комплекс Победы на улице Циолковского, мемориал в микрорайоне Опалиха, памятник защитникам Москвы на бульваре Космонавтов, мемориальный комплекс «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево, памятник погибшим жителям Нахабино, могилу неизвестного солдата на кладбище в деревне Козино, мемориал воинам-саперам инженерно-танковых полков и штурмовых инженерно-саперных бригад в поселке Нахабино, памятник в деревне Путилково, памятник Героям Советского Союза в поселке Светлые горы, мемориал села Ангелово и деревни Марьино, памятник жителям деревень Сабурово и Аристово.

«Уважаемые жители! Ни один памятник не останется без внимания в преддверии 75-летия Великой Победы. Просим вас оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Берегите себя и близких. Все массовые мероприятия состоятся после снятия режима повышенной готовности в связи с COVID-19», - заключается в материале.

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