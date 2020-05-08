РИАМО - 8 мая. В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
Всего в Подмосковье зарегистрировано 18350 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 918 случаев выявили за минувшие сутки.
Ограничения, введенные в Московской области из-за распространения коронавируса, действуют до 31 мая включительно. В том числе до конца мая продлен режим самоизоляции жителей.
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Текстовая трансляция
8 МАЯ
- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии
- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.
- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.
- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая
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