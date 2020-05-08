РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. В поселке Октябрьский Люберец ко Дню Победы нарисовали панораму сражения в стиле граффити, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Территориальный отдел Октябрьский совместно с победителями творческого конкурса поздравили жителей поселка Октябрьский городского округа Люберцы с наступающей 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Теперь панорамой сражения благодаря Григорию Старухину, Андрею Комарову, Роману Аляутдинову могут любоваться не только жители поселка Октябрьский и ЖК «Новые Островцы» горокруга Раменское, но и автомобилисты, проезжающие по федеральной трассе М-5 «Урал», - говорится в сообщении.

Территориальный отдел особую благодарность выражает АО «Мостотрест», который дал разрешение нанести граффити на свою собственность.

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