РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 мая. В городском округе Щелково на аукцион выставлены два нежилых помещения, которые расположены в многоквартирных жилых домах в поселке Фряново по улице Лепешкина, говорится в сообщении комитета по конкурентной политике Московской области.

Начальная цена ежегодной арендной платы за пользование помещением площадью 37,6 квадратных метра составляет 87 тысяч рублей (№ процедуры 31109), за пользование помещением площадью 161,9 квадратных метра – 97 тысяч рублей (№ процедуры 31110).

«Нежилые помещения будут предоставлены в аренду победителям аукционов на 5 лет. Необходимо отметить, что помещения имеют отдельные входы и отлично подойдут под торговую деятельность, оказание услуг населению или офис», - говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в аукционах по аренде нежилых помещений можно до 24 июня на электронной торговой площадке РТС-тендер.