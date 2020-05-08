РИАМО - 8 мая. Среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве 45,6% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 6,3% - дети, сообщает столичный оперштаб по Covid-19.

«33% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

За последние дни в городе увеличилось число положительных тестов на Covid-19, а количество госпитализаций с данным диагнозом остается на том же уровне. Это говорит о том, что в столице удается снижать риск распространения коронавируса, а также не допускать тяжелых последствий болезни у инфицированных пациентов.

Всего в Москве за сутки зарегистрировано 5846 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в столице выявлено 98522 случая.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая