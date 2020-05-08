РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Сергей Жигалкин поздравил жительницу округа Нину Бычкову с 90-летием.

«Нина Петровна Бычкова отмечает 90-летний юбилей. Поздравил ее с днем рождения и наступающим Днем Победы. Жаль, что не лично, а по телефону. Но пообещал обязательно навестить именинницу после того, как победим коронавирус», - написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Бычкова - труженица тыла. Она переехала в Котельники в 1954 году. Начинала строить улицу Новую, а затем работала в детском саду и на Ковровом комбинате.

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