РИАМО - 8 мая. В Москве еще 1032 пациента, у которых ранее выявили коронавирус, вылечились за сутки, всего в столице выздоровело 10 259 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек - 1032. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10 259. Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе», - сказала Ракова.

По российским и международным рекомендациям врач назначает лечение индивидуально в зависимости от симптомов и тяжести заболевания. Медики не рекомендуют заниматься самолечением.

При постановке диагноза специалисты используют результаты молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Для подтверждения отсутствия вируса в организме пациента после прохождения лечения проводятся специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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