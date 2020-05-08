РИАМО - 8 мая. За прошедшие сутки в Подмосковье было выявлено 918 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 18 350 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса. При этом почти в половине новых случаев человек не имел никаких клинических проявлений Covid-19. Вылечили 2805 пациентов, умерли 98 человек.

До конца мая в Подмосковье продлен режим обязательной самоизоляции. С 12 мая в общественных местах в регионе нужно будет обязательно носить маску. Обучение школьников и студентов продолжится в дистанционном формате.

Для поездок по территории Московского региона жителям обязательно нужно выписать цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая