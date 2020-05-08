РИАМО - 8 мая. За прошедшие сутки на территории столицы зарегистрировали 5846 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных случаев Covid-19 в городе достигло 98522, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего за стуки в России выявили 10699 новых коронавирусных больных, 48,9% из них не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране выздоровели 2805 пациентов, скончались 98 человек.

С начала пандемии в России выявили 187859 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26608 человек, умерли 1723 пациента.

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, действуют в Москве по 31 мая, в том числе до лета продлен период обязательной самоизоляции жителей. Вместе с тем 12 мая столица начнет первый этап ослабления ограничительных мер - смогут заработать стройки и промышленные предприятия.

Также с 12 мая Москва переходит на масочно-перчаточный режим. Носить средства индивидуальной защиты будет необходимо в общественном транспорте и магазинах.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая