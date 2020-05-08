РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 мая. Волонтеры Подольска оказали помощь 27 нуждающимся жителям округа за минувшие сутки и поздравили ветеранов с приближающимся Днем Победы, вручили им памятные медали «75 лет Победы», подарочные наборы и письма, сообщается в Instagram-аккаунте комитета по делам молодежи администрации Подольска.

«7 мая в волонтерский центр помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, поступило 38 звонков от жителей округа, 27 нуждающимся оказали волонтерскую помощь. Приближается великий праздник - День Победы. Волонтеры поздравили ветеранов округа. Труженики тыла, дети войны, пленники лагерей получили памятные медали «75 лет Победы», подарочные наборы от главы округа и письма Победы от жителей», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры доставили многодетным семьям хлеб от Подольского хлебокомбината «Русский хлеб» и «Вера - Русский хлеб». Также 45 продуктовых и 16 медицинских наборов от губернатора Подмосковья принесли жителям старше 60 лет.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>