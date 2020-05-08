РИАМО - 8 мая. Соблюдение противоэпидемиологических мероприятий на подмосковных предприятиях, которые вернутся к работе в условиях пандемии, будет отслеживаться специальными лицами - контроллерами Covid-2019, соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, с 12 мая в регионе смогут возобновить работу промышленные предприятия, строительные организации, магазины товаров для сада, отделочных и стройматериалов. Они обязаны соблюдать требования отраслевых стандартов работы в условиях пандемии. Стандарты утверждаются властями по согласованию с главным государственным санитарным врачом по Московской области.

«Стандарты <…> в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей <…> должны содержать: порядок определения лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением противоэпидемиологических мероприятий и требований стандартов (контроллер Covid-2019), в случае, если штатная численность указанных организаций и индивидуальных предпринимателей составляет более 100 работников», - говорится в документе.

Также в стандартах будет прописана обязанность работодателей тестировать своих работников на коронавирусную инфекцию.

Соблюдение требований стандартов будут контролировать отраслевые центральные исполнительные органы власти. О нарушениях сообщат главному санитарному врачу Подмосковья для принятия мер по приостановке деятельности организаций.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

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- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

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- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

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