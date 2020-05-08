РИАМО - 8 мая. Врачам, медсестрам, фельдшерам, младшему медперсоналу городских поликлиник, лабораторий и скорой помощи, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом, назначат дополнительное материальное поощрение, соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Материальное поощрение будет выплачиваться: работникам Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, осуществляющим оказание экстренной помощи и медицинскую эвакуацию: врачам в размере 50 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу – 30 тысяч рублей в месяц», – говорится в сообщении.

Для работников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют заболевших и ведут меднаблюдение на дому, предусмотрены выплаты в размере 70 тысяч ежемесячно для врачей и 50 тысяч в месяц для среднего медиперсонала.

Материальное поощрение из бюджета Москвы выплачивается в дополнение к аналогичным выплатам, которые установлены на федеральном уровне.

Сотрудникам лабораторий медорганизаций, которые проводят исследования биологических материалов, и работникам патологоанатомических отделений выплачивают дополнительно по 70 тысяч рублей в месяц (врачам), по 50 тысяч рублей среднему медперсоналу и по 30 тысяч младшему медперсоналу.

Ранее материальное поощрение установили для работников стационаров, которые оказывают медпомощь пациентам с коронавирусом. Выплаты для врачей составили 70 тысяч рублей в месяц, поощрения для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей в месяц, для младшего медицинского и прочего персонала – 30 тысяч рублей в месяц.

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8 МАЯ

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