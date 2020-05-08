РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 мая. В подмосковных Люберцах полицейские проводят профилактические беседы с жителями округа о соблюдении режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с членом общественного совета при МУ МВД Алексеем Фураевым с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции среди населения провели профилактические беседы с жителями округа о соблюдении режима самоизоляции. Особое внимание правоохранители уделяют пожилым жителям округа, напоминая об обязательном использовании средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.

Полицейские отметили, что дом можно покидать, если возникла прямая угроза жизни и здоровью, необходима экстренная медицинская помощь, для поездок на работу, посещения ближайшего продуктового магазина за покупками первой необходимости, в банк, салон связи и вынести мусор.

«Полицейские и общественники призывают граждан ответственно отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам и без необходимости не выходить из дома, либо воспользоваться помощью волонтеров», - заключается в сообщении.

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8 МАЯ

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