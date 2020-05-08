РИАМО - 8 мая. Предпринимательница, занимавшаяся продажей мебели в одном из торговых центров на проезде Авиаторов в Подольске, украла 700 тысяч рублей, которые были перечислены покупателями в качестве предоплаты за товар, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленница заключила с тремя покупателями договоры купли-продажи мебели. После чего от клиентов получила предоплату на сумму около 700 тысяч рублей, однако договорные обязательства в установленные сроки выполнены не были, а денежные средства клиентам не возвращены», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что личность женщины установили и вызвали ее в отдел полиции для дачи объяснений. Женщина пояснила, что полученные денежные средства потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.