РИАМО - 8 мая. Подмосковные ветеринары приступили к вакцинированию диких животных с помощью авиации, подобная операция проводится три раза в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ветеринарные специалисты Подмосковья начали первый этап ежегодной вакцинации - весеннюю авиараскладку оральной вакцины против бешенства диких плотоядных, прежде всего - лис. Эта операция проводится три раза в год. Всего за первый раунд планируется разложить 500 тысяч доз, а за год - 1,5 миллиона доз вакцины», - сказал глава регионального Минсельхозпрода Андрей Разин.

Основная часть вакцины раскладывается с воздуха самолетом, также раскладка делается руками непосредственно у нор животных и в местах, где полеты запрещены. Наибольшую опасность для людей в природной среде представляют больные бешенством барсуки, волки, грызуны, енотовидные собаки, летучие мыши, лисицы.

Разин добавил, что полномасштабная авиараскладка по всей территории региона проводится уже второй год. Эти эффективные профилактические мероприятия не дают болезни распространиться и предупреждают эпидемии бешенства, в том числе предупреждают возникновение случаев заболевания бешенством у человека.

Бешенство – это острое инфекционное заболевание, которым могут страдать не только животные, но и человек. При его протекании оказывается поражена центральная нервная система. Такое поражение возникает после укуса зараженного животного. Заканчивается заболевание чаще всего смертельным исходом.

По словам министра, в прошлом году удалось на 12% увеличить поедаемость вакцины дикими животными и довести ее до 24% благодаря авиараскладке, что на 10% больше показателя по России. Запланировано довести потребление вакцины до 70%.

Местоположение животных ветеринарам помогают определить сотрудники Госохотнадзора области.