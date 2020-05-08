РИАМО - 8 мая. За весь период Великой Отечественной войны ЗАГСы Москвы зарегистрировали брак более 170 тысяч пар, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Всего в период войны, с 1941 по 1945 год, поженились более 170 тысяч пар. Для сравнения: сейчас в Москве ежегодно заключается около 90 тысяч браков. В 1941 количество заключенных браков уменьшилось на 13% по сравнению с годом ранее. Если в 1940 было зарегистрировано 53 647 браков, то в 1941 - 46 826», - говорится в сообщении.
Количество заключаемых браков упало в 1942 году. Их число уменьшилось на 73%.
В годы Великой Отечественной войны ЗАГС также регистрировал и рождение детей. В 1941 году был составлен 99 961 акт рождаемости, что на 25% меньше по сравнению с 1940 годом. Меньше всего детей в этом период, по данным московских ЗАГСов, родилось в 1943 году - 33 653 ребенка. Всего в годы войны зарегистрировано 327 253 малыша.
На данный момент в архивах органов ЗАГС Москвы хранится 855 939 актов гражданского состояния, которые составили с 1941 года по 1945 год. Среди них также числятся архивы подмосковных сельских и поселковых советов, которые позже вошли в состав столицы.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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