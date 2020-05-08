РИАМО - 8 мая. За весь период Великой Отечественной войны ЗАГСы Москвы зарегистрировали брак более 170 тысяч пар, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего в период войны, с 1941 по 1945 год, поженились более 170 тысяч пар. Для сравнения: сейчас в Москве ежегодно заключается около 90 тысяч браков. В 1941 количество заключенных браков уменьшилось на 13% по сравнению с годом ранее. Если в 1940 было зарегистрировано 53 647 браков, то в 1941 - 46 826», - говорится в сообщении.

Количество заключаемых браков упало в 1942 году. Их число уменьшилось на 73%.

В годы Великой Отечественной войны ЗАГС также регистрировал и рождение детей. В 1941 году был составлен 99 961 акт рождаемости, что на 25% меньше по сравнению с 1940 годом. Меньше всего детей в этом период, по данным московских ЗАГСов, родилось в 1943 году - 33 653 ребенка. Всего в годы войны зарегистрировано 327 253 малыша.

На данный момент в архивах органов ЗАГС Москвы хранится 855 939 актов гражданского состояния, которые составили с 1941 года по 1945 год. Среди них также числятся архивы подмосковных сельских и поселковых советов, которые позже вошли в состав столицы.

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