РИАМО - 8 мая. До конца учебного года ученики подмосковных школ будут обучаться в дистанционном формате, после выставления итоговых оценок может быть введено свободное посещение занятий, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, обучение в школах, колледжах и вузах Московской области после майских праздников продолжится в дистанционном формате.

«Учебный год завершится в соответствии с учебным графиком каждой конкретной школы. В большинстве подмосковных школ - это 22 или 29 мая. Точную дату можно узнать на сайте школы или уточнить у своего классного руководителя. Школа вправе разрешить свободное посещение дистанционных занятий до окончания учебного года, но только после выставления итоговых отметок», - отметила Каклюгина.

Она уточнила, что в детских садах с 12 мая продолжат свою работу дежурные группы для тех детей, у которых родители трудятся в жизнеобеспечивающих отраслях и непрерывно действующих организаций.

По ее словам, в региональных школах подобные группы будут работать до конца учебного года.

В Подмосковье режим самоизоляции для всех жителей действует до конца мая. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

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8 МАЯ

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