РИАМО - 8 мая. Товарооборот онлайн-сервисов вырос в марте этого года на 38,2% по сравнению с февралем и составил 16 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московский рынок онлайн-торговли активно развивается. С марта 2019 года ее объемы выросли на 6,8% и сейчас составляют практически четверть от всего российского рынка интернет-торговли - 24%. При этом наибольшую активность в сфере e-commerce мы наблюдали именно в марте этого года», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, с начала апреля традиционные сетевые ретейлеры продуктовых и непродуктовых товаров стали активно разворачивать программы онлайн-продаж и доставки по Московскому региону.

В первом квартале года товарооборот онлайн-торговли в столице составил 37,8 миллиарда рублей. Среднесуточный оборот предприятий розничной торговли за неделю с 20 по 26 апреля достиг 5,4 миллиарда рублей. Это на 5,6% больше, чем за неделю с 13 по 19 апреля.

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8 МАЯ

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