РИАМО - 8 мая. К празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на сайте ВДНХ и на страницах выставки в соцсетях проведут специальную онлайн-программу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музейный город ВДНХ познакомит с историей главной выставки страны в военные годы и расскажет о работниках ВСХВ, защищавших страну. На тех же онлайн-площадках 9 мая пройдет концерт в прямом эфире, викторина на знание событий Великой Отечественной войны и другие мероприятия», - говорится в сообщении.

Частью программы станет спецпроект о 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения Москвы, в которой воевали сотрудники выставки. На странице спецпроекта «История одной дивизии: неизвестные герои ВДНХ» 9 мая будут опубликованы фотографии и документы о столичных ополченцах.

В медиатеке ВДНХ в открытом доступе появится свыше 700 документов, посвященных Дню Победы. Пользователи смогут познакомиться со статьями и заметками газет военных лет.

Также пользователи смогут посмотреть онлайн-экскурсию по центру «Космонавтики и авиации». Она будет размещена 9 мая на страницах в соцсетях ВДНХ. Можно будет узнать, какие экспонаты павильона связаны с героями войны.

Еще в прямом эфире 9 мая в 12:00 на станице ВДНХ в Instagram для зрителей выступит солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский и исполнит известные военные песни.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>