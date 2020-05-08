РИАМО - 8 мая. С 12 мая подмосковные промышленные предприятия смогут возобновить свою деятельность в соответствии со стандартом работы во время пандемии коронавируса, соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор внес изменения в постановление от 12 марта, которым в Подмосковье был введен режим повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

«Организации в сфере промышленности, деятельность которых ранее была приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, направляют <…> уведомление о готовности объекта к возобновлению работ и соблюдении требований Стандарта по организации работы на промышленном производстве в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в документе.

Уведомление о готовности предприятия к работе направляется в областное министерство инвестиций, промышленности и науки. Возобновление деятельности организаций допускаются с даты направления уведомления о готовности, но не ранее 12 мая.

Также не ранее 12 мая в Московской области смогут открыться торговые объекты, реализующие товары для сада, строительные и отделочные материалы. Кроме того, смогут вернуться к работе организации, выполняющие строительные (ремонтные) работы. Они тоже обязаны соблюдать требования отраслевых стандартов работы в условиях пандемии.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

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