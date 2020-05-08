РИАМО - 8 мая. Ученики технопарка «Альтаир» в апреле принимали участие в московских состязаниях в онлайн-формате, им удалось завоевать около 170 наград, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Технопарк работает на базе МИРЭА — Российского технологического университета. «Альтаир» открылся в начале осени 2019 года.

«Детский технопарк «Альтаир» <…> уже успел принять больше 1,5 тысяч учеников. Достижения ребят впечатляют: почти 170 наград только за апрель. Это рекордный результат и самый лучший показатель уровня подготовки», — сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в каждом административном округе столицы есть технопарк, всего их 18.

По ее словам, для технопарков образовательные программы разрабатывают ведущие компании и вузы. Именно здесь ученики столичных школ могут получить прикладные знания в разных областях (информационные технологии, химия, космические системы, робототехника и много другое). Также в технопарках школьники могут создать свои первые проекты.

Сергунина уточнила, что за успехами учеников в технопарках следят крупные российские компании, с самыми талантливыми они могут подписать отложенный трудовой договор. Всего подобных договоров подписано порядка 400.

Детский технопарк «Альтаир» одним из первых в городе перевел обучение в дистанционный формат, когда ввели режим самоизоляции. Это было нужно, чтобы ребята успели закончить свои проекты в домашних условиях и отправить их на соревнования.

В технопарке действуют лаборатории в области химии и биомедицины. Проекты именно в данных областях принесли своим авторам самое большое количество наград.

«Мы готовы дать талантливым ребятам не только преимущества при поступлении в вуз, но и создать для них возможности обучения в отдельных группах по программам, разработанным совместно с нашими индустриальными партнерами», — подчеркнул ректор МИРЭА — Российского технологического университета Станислав Кудж.

Он уточнил, что технопарк позволил вузу вывести работу со школьниками на принципиально новый уровень.