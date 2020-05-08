РИАМО - 8 мая. Москвичи, которые переболели коронавирусной инфекцией, смогут помочь проходящим лечение на дому, став социальными волонтерами, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

«Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем», – сказала Ракова.

Она добавила, что желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек. Чтобы стать таким добровольцем, переболевшему нужно пройти специальное дистанционное обучение в центре «Моя карьера», курирующий волонтерскую службу для москвичей на самоизоляции.

Руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова отметила, что специалисты ежедневно обзванивают тех, кто справился с болезнью, важен каждый согласившийся на донорство плазмы и волонтерство.

«Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных», − отметила Кузнецова.

По ее словам, взаимодействие между волонтерами и получателями социальных услуг будет проходить четко по инструкциям, с соблюдением всех мер безопасности.

Также переболевшие коронавирусом могут стать донорами плазмы. Врачи отмечают, что те пациенты с коронавирусом, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку. За сдачу крови донор получает выплату в размере до 5 тысяч рублей. Чтобы стать донором нужно обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, она работает ежедневно с 09:00 до 19:00.

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8 МАЯ

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