РИАМО - 8 мая. Маски и перчатки разрешили продавать на транспортных объектах в Подмосковье с 12 мая, соответствующий документ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Приостановить с 28 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно работу объектов розничной торговли, за исключением <…> нестационарных торговых объектов, расположенных в зданиях и на территории вокзалов, автовокзалов, автостанций, остановочных пунктах, в части продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки), продажи средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения», - говорится в документе.

С 12 мая жители Подмосковья будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах общественных местах (магазины, аптеки, общественный транспорт, такси, медорганизации, работающие предприятия).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая