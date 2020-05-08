РИАМО - 8 мая. С момента ввода пропускного режима в Подмосковье было оформлено более 19 миллионов цифровых пропусков, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Всего выдано пропусков - 19 904 340, из них 2 488 103 - сотрудникам юридических лиц и 17 416 237 пропусков выдали для физических лиц», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что через мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус» было выдано свыше 14,3 миллиона пропусков.

Из-за пандемии коронавируса в Московской области действует режим всеобщей самоизоляции. Для передвижения на любом виде транспорта необходим цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая