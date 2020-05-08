РИАМО - 8 мая. Компания Skillaz присоединилась к Московскому инновационному кластеру, став его двухтысячным участником, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Разработками компании Skillaz пользуются крупнейшие российские предприятия. Ей удалось создать интеллектуальную рекрутинговую систему, которая охватывает все процессы от составления плана подбора персонала до его найма.

«Став участником кластера, компания сможет найти новых партнеров для реализации совместных проектов, воспользоваться инструментами и мерами поддержки для дальнейшего развития своего бизнеса», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Московский инновационный кластер – проект столичного правительства. Он создавался как площадка для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом.