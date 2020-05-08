РИАМО - 8 мая. Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в преддверии Дня Победы, цифра «75» стала основой большинства декоративных элементов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно 9 Мая для всех россиян - самый главный, самый священный праздник. И, конечно, в преддверии великого Дня Победы мы украсили город-герой Москву», - сказал Бирюков.

Он добавил, что главными элементами декора стали флаги и флаговые конструкции, которые разместились на перилах московских мостов, площадях вокзалов и въездах в город.

Флаги с символикой праздника украсили Большой Москворецкий, Новоарбатский, Большой Каменный мосты, Кутузовский проспект и Фрунзенскую набережную, а также центральные площади Москвы.

Основным элементом украшения стала юбилейная дата - цифра «75», которая легла в основу большинства декоративных элементов.

Декоративные конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы» установили возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной, также огромная звезда «Город-герой Москва» появилась возле Триумфальной арки.

Дополнительные закупки для украшения города к 9 Мая не совершались.

«Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен», - уточнил Бирюков.

Он пояснил, что у города был запас объемно-декоративных элементов, позволяющий украсить столицу к празднику.

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