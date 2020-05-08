РИАМО - 8 мая. Москву украсили флагами и декоративными конструкциями в преддверии Дня Победы, цифра «75» стала основой большинства декоративных элементов, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно 9 Мая для всех россиян - самый главный, самый священный праздник. И, конечно, в преддверии великого Дня Победы мы украсили город-герой Москву», - сказал Бирюков.
Он добавил, что главными элементами декора стали флаги и флаговые конструкции, которые разместились на перилах московских мостов, площадях вокзалов и въездах в город.
Флаги с символикой праздника украсили Большой Москворецкий, Новоарбатский, Большой Каменный мосты, Кутузовский проспект и Фрунзенскую набережную, а также центральные площади Москвы.
Основным элементом украшения стала юбилейная дата - цифра «75», которая легла в основу большинства декоративных элементов.
Декоративные конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы» установили возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной, также огромная звезда «Город-герой Москва» появилась возле Триумфальной арки.
Дополнительные закупки для украшения города к 9 Мая не совершались.
«Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен», - уточнил Бирюков.
Он пояснил, что у города был запас объемно-декоративных элементов, позволяющий украсить столицу к празднику.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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