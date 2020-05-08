РИАМО - 8 мая. В лесном массиве в деревне Бартеньево Можайского городского округа обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

7 мая в 19:30 поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве предмета, похожего на боеприпас времен ВОВ по адресу: Можайский городской округ, деревня Бартеньево.



«Выставлялась охрана силами ОВД Можайского городского округа. Изъятие и уничтожение предмета, похожего на боеприпас, запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» в пятницу», - говорится в сообщении.