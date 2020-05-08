РИАМО – 8 мая. В Москве и Подмосковье в пятницу при облачной погоде с прояснениями ожидается небольшой дождь, максимальная температура воздуха днем составит плюс 19 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».



«Погода в Москве и в Московской области определяется тыловой частью ложбины. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит по Москве 15-17, по области – 14-19 градусов», - говорится в сообщении.



Относительная влажность в середине дня составит около 50%, барическое давление - 745 миллиметров ртутного столба.