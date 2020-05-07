РИАМО - 7 мая. В отопительный сезон 2019-2020 годов управляющие организации выполнили свыше 11,3 тысячи заявок в ЦУР, обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС) принимаются по шести подкатегориям, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Подмосковья.

В течение отопительного сезона 2019-2020 годов управляющие организации исполнили свыше 11,3 тысячи заявок жителей региона по вопросам отопления. Две трети обращений (по 4,3 тысячи) в течение отопительного сезона поступило по категориям «ненадлежащее качество коммунальной услуги (холодно/жарко в квартире)», «неполный/неравномерный прогрев прибора отопления».

«Если в период отключения отопления в вашей квартире слишком холодно или слишком жарко – необходимо обратиться в свою управляющую организацию», – сказала руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» в ранге министра – Главный государственный жилищный инспектор Ольга Федина.

Она добавила, что в период самоизоляции по причине коронавируса это удобнее всего сделать через ЕДС Московской области. Заявку на портале eds.mosreg.ru управляющие компании принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в предусмотренные регламентом сроки.

Также обратиться в ЕДС Московской области можно по подкатегориям: «отсутствие отопления», «течь стояков и приборов отопления», «изоляция трубопроводов», «низкая температура в подъездах».

В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопительный период заканчивается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше плюс 8 градусов.

Направить обращение в Госжилинспекцию можно через сайт Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) по адресу: dom.gosuslugi.ru при условии регистрации жителя на сайте Госуслуг. Также можно направить обращение по электронной почте: gilinspector@mosreg.ru.