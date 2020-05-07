РИАМО - 7 мая. В преддверии Дня Победы в Подмосковье проверили содержание всех 2948 мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений, выявлено 356 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзор Московской области.

«Все они на данный момент устранены. Ответственные организации привели в порядок фасады мемориалов, очистили и окрасили их, убрали прилегающую территорию», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В этом году День Победы в Московском регионе проходит в режиме самоизоляции. Отменены все массовые мероприятия.

Патриотическая акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Акция начнется 9 мая в 11:00 в Петропавловске-Камчатском — в 02:00 часа по московскому времени.

Кроме того, состоится авиапарад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Но горожане не смогут посещать смотровые площадки – трансляция будет вестись по телевидению. Нарушителей режима самоизоляции привлекут к административной ответственности.

В Москве и еще пяти городах-героях и городах воинской славы Западного военного округа (ЗВО) 9 мая состоятся праздничные артиллерийские салюты, несмотря на перенос парадов в честь 75-летия Победы.

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