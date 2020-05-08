РИАМО - 8 мая. Виртуальную галерею послевоенной столицы из архивных фото создали на онлайн-платформе #Москвастобой, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

«Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945-го — архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она отметила, что эти кадры показывают, как москвичи праздновали Победу 75 лет назад и как выглядел город в первые дни и месяцы после окончания войны.

На Манежной площади 9 мая 1945 года сфотографировали Большой государственный симфонический оркестр, запечатлели маршала СССР Георгия Жукова, героев полков, знаменосцев и других участников Парада Победы 24 июня 1945 года.

Фотографии были сделаны корреспондентами ТАСС, которые прошли войну вместе с солдатами: Евгением Халдеем, Федором Кисловым, Николаем Ситниковым и другими.

Фотографии доступны на сайте проекта: https://stayhome.moscow/.

О Великой Отечественной войне можно узнать на онлайн-платформе #Москвастобой не только из фотографий, там проходят виртуальные экскурсии, например, «От Курска до Берлина», где рассказывают о важных сражениях войны, также на ресурсе есть онлайн-прогулки по столичному Музею Победы по Поклонной горе.

На сайте проекта сотрудники Государственного исторического музея рассказали об эвакуации ценных экспонатов в рамках проекта «Исторический музей в годы Великой Отечественной войны», кроме того, Музей военной формы провел видеолекции об истории России в годы ВОВ.

На онлайн-платформе появится специальный проект «75 слов о войне», который создали совместно с Музеем Москвы. История защитников Отечества рассказана через их фронтовые письма.

Проект #Москвастобой был запущен вместе с культурными площадками города, всего в проекте насчитывается более 50 площадок-участников, для онлайн-платформы было создано более 100 онлайн-экскурсий.

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