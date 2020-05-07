РИАМО - 7 мая. В деревне Петрищево Рузского городского округа на месте казни Зои Космодемьянской создали «Сад памяти», в мероприятии приняли участие зампредседателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин и председатель комитета лесного хозяйства региона Иван Советников, говорится в сообщении комитета лесного хозяйства Московской области.

Посадка прошла в рамках всероссийской акции «Сад памяти», которая приурочена к 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. По словам Куракина, целью акции является высадка 27 миллионов деревьев по всей России в дань памяти о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

«Всего в Подмосковье в рамках акции «Сад Памяти» уже высажено свыше 100 гектаров леса, планируется благоустроить 112 памятников и мемориалов, а также заложить 50 памятных скверов и аллей», – сказал Куракин.

Организаторами «Сада Памяти» являются участники движения «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

«Акция по посадке деревьев в этом году проходит в новом формате. Мы отказались от масштабности и единого дня посадки в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. В лесах посадка проводится силами лесничеств, а в округах - специализированными службами», – заявил Советников.

Открытие музейного комплекса Зои Космодемьянской в Рузском городском округе состоится 8 мая в телевизионном формате в 13:00.

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