РИАМО - 7 мая. Сотрудники расположенных в подмосковном Реутове компаний «Планета Мириталь», «Медтрейд», ГК «У Палыча» вместе с волонтерами «Молодой гвардии Единой России» накануне 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне вручили ветеранам три холодильника, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.



«Сотрудники компаний ООО «Планета Мириталь», ООО «Медтрейд», ГК «У Палыча» решили внести свой вклад в «вахту памяти», подарив ветеранам Реутова три холодильника. Участников войны также поздравили волонтеры «Молодой гвардии» партии «Единая Россия», вручив им подарочные наборы от муниципальных и региональных властей», –говорится в сообщении.



Сотрудниками компаний и волонтерами при доставке подарков были соблюдены все необходимые меры предосторожности в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции — они были в индивидуальных средствах защиты: халатах, шапочках, масках и перчатках.



«Нам звонили сотрудники отдела социального развития администрации города Реутов и спрашивали, чем помочь, вот мы и попросили холодильник. Наш уже очень старый, его отдала дочка после 20 лет использования, и у нас он уже больше 15 лет, мы его несколько раз ремонтировали. Так что подарок очень нужный. От все души благодарю за поздравления и внимание!» - сказал ветеран Великой Отечественной войны Роман Кунев.

В рамках партийных проектов единороссов «Историческая память» и «Старшее поколение» волонтеры, активисты, члены Совета депутатов, сотрудники отдела социального развития и многие другие постоянно заботятся о ветеранах и всех представителях преклонного возраста, откликаясь на их запросы и нужды.

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