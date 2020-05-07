РИАМО - 7 мая. Пожарные оперативно потушили пожар, который произошел в квартире на шестом этаже жилого дома в Зеленограде, спасено три человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в 20:31. Возгорание произошло в квартире дома по адресу: Зеленоградский административный округ, корпус 316.

«Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание в квартире на шестом этаже 16-этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

Пожарные ликвидировали возгорание в 20:44. В квартире горела мебель на площади в два квадратных метра.

Информации о пострадавших нет.