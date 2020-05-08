РИАМО - 8 мая. Открытие музейного комплекса Зои Космодемьянской в Рузском округе состоится в пятницу в телевизионном формате в 11:00.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что открытие пройдет в формате экскурсии.

Музейный комплекс «Зоя», посвященный памяти Зои Космодемьянской, возведен в деревне Петрищево Рузского городского округа.

В музее будут представлены экспонаты, посвященные разведывательным операциям Космодемьянской и последним часам ее жизни. Кроме того, в музее будут экспонаты, посвященные Московскому региону во время Великой Отечественной войны.

Важной частью музея будет зал «Бессмертного полка» с видеотекой, где на панорамном мультимедийном экране можно будет увидеть портреты участников войны, которые несут их родственники.

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