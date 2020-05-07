РИАМО - 7 мая. В Подмосковье проверили более 10,7 тысячи садоводческих товариществ на содержание и состояние территорий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора по Московской области.

Этот вопрос актуален сейчас из-за большого количества людей, самоизолирующихся от коронавируса в дачных поселках.

«В ходе надзорной деятельности, инспекторы проверяют наличие договора на вывоз мусора в садоводческих товариществах, наличие и содержание контейнерных площадок, а также соблюдение графиков вывоза мусора в данных местах», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Проверки показали, что 10,4 тысячи садоводческих товариществ заключили договор на вывоз ТКО. Инспекторы проверяют также наличие и состояние контейнерных площадок в дачных поселках.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.