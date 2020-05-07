РИАМО - 7 мая. Пожар произошел в Москве по адресу: Дмитровское шоссе, дом 101, квартира 1, возгорание было оперативно ликвидировано, спасено два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«В 19:34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре. <…> Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание в квартире на третьем этаже 12-ти этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

Спасены два человека, в том числе один инвалид. Еще семь человек эвакуировали.

Пожар потушили в 19:46. По данным МЧС, горели личные вещи и мебель на площади 15 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало.