РИАМО(БАЛАШИХА) - 7 мая. В гарнизонном Доме офицеров дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в Балашихе в четверг прозвучали легендарные песни военных лет на концерте «Под знаменем Победы» в исполнении актеров Сергея Маховикова и Ларисы Шахворостовой в преддверии 9 Мая, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Прямая интернет-трансляция концерта была доступна на официальных страницах Росгвардии в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube. В режиме онлайн концерт уже посмотрели более 5 тысяч пользователей.

«В исполнении заслуженного артиста России Сергея Маховикова, популярной актрисы театра и кино Ларисы Шахворостовой, известной певицы Александры Кайдаш, а также творческих коллективов Росгвардии прозвучали знаменитые песни военных лет – «С чего начинается Родина», «Землянка», «Десятый наш, десантный батальон», «Темная ночь» и многие другие», – говорится в сообщении.

В завершение концерта артисты спели песню «День Победы», а военнослужащие Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Национальной гвардии Российской Федерации выпустили в небо десятки воздушных шаров в форме числа 75.

Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны участники и организаторы концерта поблагодарили всех, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса – в первую очередь медицинским работникам и сотрудникам Росгвардии, обеспечивающим порядок на улицах городов.

Желающие посмотреть видео с концерта смогут это сделать на официальных площадках Росгвардии и в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram и на видеохостинге YouTube. Запись уже доступна для пользователей.

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