РИАМО - 7 мая. В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне на двух МЦК и восьми станциях МЦД установили инсталляции, посвященные военному времени, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Инсталляции подготовили железнодорожники Московской дирекции пассажирских обустройств.

«Так, на станции МЦК «Лужники» установлен фрагмент землянки партизанского отряда. Здесь создана особая атмосфера с помощью фотографий, знамени отряда, вещей и предметов военного времени. На самодельном столе – непременный атрибут быта – металлические кружки и чайник, на полках – фляги, а на лавке – каска и гармонь», – говорится в сообщении.

На станции «Кутузовская» установили фрагмент городской квартиры времен войны. На стене повесили табель-календарь 1945 года, где красными чернилами обведена дата — 9 мая, там же крупными буквами написано «Победа!». В рамках инсталляции размещены фотографии членов семьи, ушедших на фронт, на стуле лежит медицинская сумка и пилотка, а на столе – газета «Правда» от 10 мая 1945 года с победным заголовком «Гитлеровская Германия разгромлена. Советский народ празднует Великую Победу».

«У входа на станцию МЦД Новохохловская установлен макет танка с бойцами, посвященный танковому сражению под Прохоровкой. На Волоколамской – на панно изображены могучие фигуры воинов мемориала Героям-панфиловцам в Дубосеково, которые и сегодня несут свою ратную вахту», - отмечается в материале.

В Стрешневе установили инсталляцию, посвященную освободителям подмосковного города Истры, в Ростокине постарались рассказать о вкладе в Победу жителей Ярославля. На станции МЦД в Верхних Котлах инсталляция повествует об освобождении Варшавы. В Остафьеве инсталляция посвящена подольским курсантам.

На станции с символичным названием Победа будущего МЦД-4 на стеклянном фасаде вестибюля размещен баннер «С Днем Победы!».

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