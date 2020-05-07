РИАМО - 7 мая. Дорожные службы Подмосковья завершили подготовку 475 центральных автодорог и подъездных путей к памятникам воинской славы в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На автодорогах Подмосковья завершены мероприятия по приведению в порядок подъездных путей к памятникам и мемориалам воинской славы. Работы проведены на 278 муниципальных и 197 региональных дорогах общей протяженностью порядка 700 километров», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Глава ведомства также отметил, что в рамках работ выполнен ямочный ремонт, очистка покрытия от пыли и грязи, окраска и мойка дорожный знаков, автопавильонов, бортового камня, проведена уборка вдоль полос отвода, очистка металлических барьерных ограждений, подсыпка и укрепление обочин.

Дороги привели в порядок в 61 округе, в том числе городе Наро-Фоминске на улице Маршала Жукова к памятнику Жукову, в городе Лобне на Краснополянском шоссе — на подъезде к братской могиле и к памятнику воинам Лобни «Звонница», на улице Первомайской в Долгопрудном.

Работы проводились также на Каширском шоссе в городе Домодедово — на подъезде к Аллее Героев Союза и полных кавалеров ордена Славы, в Волоколамске — на подъезде к мемориалу ВОВ и Поклонному кресту, на подъездах к вечному огню в Электростали, Коломне и Егорьевске, в Раменском городском округе — к мемориалу «Алеша», в селе Воздвиженское округа Клин — к братскому захоронению и других.

В Московской области продолжает действовать режим самоизоляции, все праздничные мероприятия в регионе.

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