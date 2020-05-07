РИАМО - 7 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области вместе с полицейскими 6 мая проверили наличие цифровых пропусков у 1728 граждан, находящихся в общественных местах на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
По итогам рейдов за этот день выявили 118 фактов нарушения режима самоизоляции в различных муниципалитетах Московской области.
«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано 6 мая в городских округах Коломенский (12), Балашиха (12), Талдомский (7), Пушкинский (6), Дубна (5), Красногорск (5), Реутов (5). Всего в ходе рейдов выявлено 118 физических лиц – нарушителей режима самоизоляции», – уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.
Также ведомство контролирует деятельность юридических лиц (объектов торговли и услуг), которым нельзя работать в период режима самоизоляции. По итогам рейда 4 мая, 22 юридических лица будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее количество нарушений выявили в Воскресенске и Егорьевске - по 4 факта.
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Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- В Подмосковье скончались еще 15 человек с подтвержденным Covid-19, всего умерли 156 заразившихся.
- Требование носить маски и перчатки затронет пассажиров столичных такси.
- Оформленные в Москве рабочие пропуска будут действовать до 31 мая. Процедура получения цифровых пропусков для разовых поездок не меняется.
- Столичным школьникам выставят годовые оценки до 15 мая. С 18 до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме консультаций
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Москве по 31 мая.
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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