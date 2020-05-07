РИАМО - 7 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение увеличить объем производства медицинских масок в регионе, сегодня в Подмосковье за сутки производиться 620-650 тысяч масок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
С 12 мая жителей Подмосковья обяжут носить маски в общественных местах.
«Наша задача - уделить и производству, и продаже масок максимальное внимание. Раньше маски продавались в основном только в аптеках, сейчас мы максимально расширили сеть реализации. Также наращиваем производство - сегодня в день производим 620-650 тысяч масок, нужно еще более увеличивать объем», - сказал Воробьев по видеоконференцсвязи с главами округов.
По его словам, нужно также будет увеличить число тестирований и инфекционных коек. На данный момент в регионе делают 9 тысяч исследований на коронавирус.
Воробьев добавил, что в Подмосковье открывают новые стационары. Так, в четверг пациентов принимают в парке «Патриот», с 12 мая - в «Крокус Экспо».
Также он отметил важность формирования дополнительных бригад скорой помощи. К работе привлекли студентов федеральных вузов.
Воробьев поручил уделить особое внимание ветеранам, оказывать им всю необходимую помощь.
В регионе пока продолжит действовать режим ограничений. Однако подготовлен ряд мер, которые позволят с 12 мая возобновить работу строительных компаний и промышленных предприятий.
В ходе ВКС также обсуждался вопрос отключения горячей воды в этом году.
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Андрей Воробьев поручил увеличить производство масок в Подмосковье > > > С 12 мая жители региона обязаны будут носить их в общественных местах. «Наша задача - уделить и производству, и продаже масок максимальное внимание, - сказал Губернатор на ВКС с главами. - Раньше маски продавались в основном только в аптеках, сейчас мы максимально расширили сеть реализации. Также наращиваем производство - сегодня в день производим 620-650 тыс масок, нужно еще более увеличивать объем». Андрей Воробьев отметил, что необходимо также увеличивать количество тестирований и инфекционных коек. Сейчас ежедневно делается более 9 тыс исследований на COVID-19. Открываются новые стационары - с сегодняшнего дня пациентов стал принимать парк «Патриот», с 12 мая - «Крокус Экспо». «Самое бесценное сейчас - это врачи, фельдшеры, все кто находятся на передовой. Прошу продолжать привлекать врачей. Сегодня в «Крокусе» мы увидели квалифицированных опытных реаниматологов, инфекционистов из разных уголков нашей страны», - сказал Андрей Воробьев. Губернатор добавил, что особенно важно формировать дополнительные бригады скорой помощи: «Мы работаем со студентами, обратились в федеральные вузы. Проблемы в машинах сегодня нет, а вот врачи необходимы». Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание ветеранам, оказывать им всю необходимую помощь. В Подмосковье пока продолжит действовать режим ограничений. Однако подготовлен ряд мер, которые позволят с 12 мая возобновить работу строительных компаний и промышленных предприятий. «Обращаю внимание контрольных органов, что вся эта работа будет вестись уже по-новому. Есть стандарт - измерение температуры, наличие средств защиты, максимальное рассредоточение работников. На каждом объекте будут стюарды, чтобы следить за обеспечением безопасности», - сказал #АндрейВоробьев. В ходе ВКС также обсуждался вопрос отключения горячей воды в этом году. «Сейчас наступают теплые дни, но наблюдаются и перепады температуры. Большое количество людей находится дома, и мы не можем их оставить в холодных квартирах без горячей воды», - подчеркнул Губернатор. #нашеподмосковье #мырядом
Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- В Подмосковье скончались еще 15 человек с подтвержденным Covid-19, всего умерли 156 заразившихся.
- Требование носить маски и перчатки затронет пассажиров столичных такси.
- Оформленные в Москве рабочие пропуска будут действовать до 31 мая. Процедура получения цифровых пропусков для разовых поездок не меняется.
- Столичным школьникам выставят годовые оценки до 15 мая. С 18 до 31 мая дистанционное обучение будет проводиться в режиме консультаций
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Москве по 31 мая.
- Очередная тотальная дезинфекция дорог пройдет в столице 8 мая. Всего будет обработано свыше 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
- Москвичей будут штрафовать на 5 тыс руб за отсутствие маски в общественном транспорте. За нарушение норм поведения при режиме повышенной готовности будут штрафовать и в других общественных местах.
- Госпиталь в выставочном центре «Крокус‑экспо» планируют открыть 12 мая. Медики, лечащие зараженных коронавирусом, будут проживать в пятизвездочной гостинице.
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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