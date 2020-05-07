РИАМО – 7 мая. За первые четыре месяца текущего года государственные лесные инспекторы в ходе патрулирования выявили 1342 нарушения правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья и 20 предполагаемых виновников пожаров, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории региона за это время провели 6292 патрулирования земель лесного фонда.

«По фактам нарушений составлено 812 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 644 постановления о назначении административного наказания», – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия «Смежник», которое проводится с 1 апреля по 15 мая, осуществлено 1375 обследований границ земель лесного фонда Московской области, выявлено 414 случаев нарушений правил пожарной безопасности в лесах, возбуждено 402 дела об административных правонарушениях.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах Подмосковья влечет для граждан штраф в размере до пяти тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч рублей, юридических лиц – до 500 тысяч рублей.