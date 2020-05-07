РИАМО - 7 мая. «Почта России» доставит труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны в Москве и Подмосковье около 400 тысяч писем-треугольников, также ветераны получат персональные поздравления от президента РФ, говорится в сообщении пресс-службы АО «Почта России».

Письма можно будет до конца года бесплатно отправить в любую точку страны, так как на них нанесен знак почтовой оплаты.

«Бесплатные письма для ветеранов «Россвязь», «Почта России» и АО «Марка» выпускают к каждому юбилею Победы. Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки – так, как это делалось в годы войны», – говорится в сообщении.

Письма-треугольники в военные годы писали на простых листах бумаги. Особенная схема складывания не требовала конверта, адрес писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов была в приоритете наравне с доставкой оружия, снарядов и патронов.

В общей сложности с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила свыше 6 миллиардов писем.

С 6 по 9 мая сотрудники «Почты России» доставят ветеранам более 1 миллиона персональных поздравлений от президента страны Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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