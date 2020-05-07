РИАМО - 7 мая. Московские центральные диаметры совместно с Crocus Fitness проведут первую в истории общественного транспорта онлайн-тренировку по фитнесу для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Видеоролик появится на странице МЦД в Instagram 8 мая.

«Мы продолжаем искать новые онлайн-форматы для наших пассажиров, чтобы разнообразить их дни на самоизоляции. Восьмого мая в официальном аккаунте МЦД в Instagram опубликуем тренировку, подготовленную совместно с Crocus Fitness», - говорится в сообщении.

Занятие будет состоять из самых популярных, эффективных, но при этом простых упражнений, которые подойдут для новичков и увлекающихся спортом людей.

Тренировка будет состоять из разминки, функциональных упражнений для проработки всех групп мышц и легкой растяжки. Проведет занятие проведет мастер спорта по жиму штанги лежа, фитнес-инструктор Леонид Десов, тренерский стаж которого - более 5 лет.

Программа тренировки адаптирована для домашних условий, не потребуется много места и спортивного оборудования. Если такой формат понравится пассажирам, то Дептранс сделает целую серию удаленных тренировок.

Павильон МЦД с 19 марта перешел в режим онлайн-работы. За это время в сети Instagram в онлайн-мероприятиях проекта МЦД приняли участие более 12 тысяч человек. Для пассажиров диаметров провели лекции с экспертами, онлайн-экскурсию по павильону и розыгрыш книг.

Анонсы предстоящих онлайн-мероприятий можно посмотреть в официальном аккаунте диаметров в Instagram.