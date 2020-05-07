РИАМО - 7 мая. Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с департаментом труда и социальной защиты населения Москвы реализуют проект по организации бесплатной экспресс-доставки продуктовых заказов подопечным столичной сети Центров социального обслуживания (ЦСО), говорится в сообщении пресс-службы компании.

Заказать продукты с бесплатной доставкой можно в приложении «Пятёрочка Доставка». Необходимо лишь воспользоваться специальным промокодом, который выдается всем социальным работникам сети центров соцобслуживания.

«Социальные работники сейчас покупают и приносят на дом продукты многим из тех, кто не может самостоятельно выходить на улицу: пожилым людям, малоподвижным, семьям с детьми-инвалидами и ограниченными возможностями здоровья. Теперь те, кто оказывает такие социальные услуги на дому, могут воспользоваться новой услугой экспресс-доставки, и продукты будут доставлены сразу их подопечным», - говорится в сообщении.

Соцработнику не придется ходить в магазин и нести продукты подопечному, если он сам может получить доставку.

Услуга экспресс-доставки доступна во всех районах Москвы в пределах МКАД. Она беспечивает спрос на сервис среди всех, кто соблюдает самоизоляцию. Заказы собирают прямо в магазинах «Пятёрочка» и доставляются курьерами до двери квартиры.

При этом в магазинах, где собирают заказы, строго соблюдаются все требования к дезинфекции помещений, все сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Среди курьеров доставки налажено регулярное измерение температуры тела, также они обеспечены дезинфицирующими салфетками.