РИАМО - 7 мая. Пользователи цифровой библиотеки ЦППК в апреле чаще всего скачивали книгу Ирины Млодик «Жизнь взаймы. Как избавиться от психологической зависимости», говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

На втором месте рейтинга – роман «Открытие ведьм» Деборы Харкнесс. Замыкает тройку лидеров «Дневник книготорговца» Шона Байтелла.

«В топ самых скачиваемых аудиокниг в прошлом месяце вошли подборки лекций психологов и психотерапевтов, в том числе Андрея Курпатова и Михаила Лабковского», - говорится в сообщении.

Всего на цифровых полках библиотеки находится сто произведений российских и зарубежных писателей. Пассажиры ЦППК могут выбрать классику, детективы, нон-фикшн, фэнтези и даже сборники кулинарных рецептов. Список обновляется раз в три месяца.

Цифровая библиотека ЦППК создана совместно с сервисом «ЛитРес». Приложение доступно в AppStore и Google Play.

С 15 апреля необходим цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте в Москве и Московской области. Правило распространяется и на все пригородные электропоезда.