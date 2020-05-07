РИАМО - 7 мая. В комитете Московской областной думы ведется работа над законопроектом, который позволит многодетным семьям вставать на учет для получения участка через МФЦ либо портал госуслуг вне зависимости от места жительства заявителя, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В данный момент заявление можно подать только в орган местного самоуправления Подмосковья по месту жительства.

«Такое нововведение вводится для удобства жителей. Заявитель может быть прописан в одном округе, а жить в другом – для подачи заявления ему приходится ездить по месту прописки. Теперь же документы можно будет подать в абсолютно любом МФЦ, который наиболее удобен», – говорится в сообщении.

Для получения участка необходимо соблюсти ряд требований. Так, все члены многодетной семьи должны быть гражданами России, родители должны проживать на территории Подмосковья не менее пяти лет, трое или более детей не должны быть старше 18 лет и проживать на территории Московской области.

При этом члены многодетной семьи не должны иметь земельный участок площадью в шесть соток и более в собственности, а также не должны быть собственниками жилых домов (строений) на территории Подмосковья.

В орган местного самоуправления необходимо предоставить: заявление о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка; документы, подтверждающие гражданство РФ всех членов семьи; документы, удостоверяющие личность членов семьи; выписка из домовой книги; копии свидетельств о рождении и браке.

Подмосковье одно из первых начало бесплатно выдавать землю многодетным семьям. Соответствующий закон вступил в силу 15 июня 2011 года. С момента реализации регионального закона обеспечили более 25 тысяч многодетных семей.